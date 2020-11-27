Росія почала призивати у власне військо жителів окупованих частин Донбасу, які отримали російське громадянство. Це стало наслідком масової паспортизації, яку Росія проводить на непідконтрольних Україні територіях.

Ще на початку 2019 року Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини заявляв, що Росія готується до паспортизації місцевого населення, заявив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський. Його цитує Укрінформ.

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У травні 2019 року в ОРДЛО почали видавати вже російські паспорти. Зараз там нарощується потенціал видачі цих паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх вже призивають до Збройних сил Росії,

– заявив Павло Лисянський.

Він підкреслив, що жителі окупованих українських територій, які отримують псевдоросійський паспорт, не мають соціальних гарантій. Вони не отримуватимуть російську пенсію, але змушені служити в російському війську.

Представник омбудсмена на Донбасі презентував звіт "Інтеграційні процеси Росії в ОРДЛО", в якому мовиться про паспортизацію окупованих територій, мілітаризацію підлітків і багато іншого.