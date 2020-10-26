Сили протиповітряної оборони флоту Російської Федерації провели у водах окупованого Криму військові навчання. Кораблі "прикривали" від зосередженого ракетного авіаудару від умовного ворога.

26 жовтня війська протиповітряної оборони Чорноморського флоту Росії навчались, як прикривати пункт базування від ракетного удару, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії.

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У повідомленні йдеться, що під час цих навчань російські військові "взяли на супровід і знищили повітряні цілі умовного ворога зенітною ракетною зброєю, призначеною для протиповітряної оборони кораблів від всіх засобів повітряного нападу".

За задумом навчання, центр управління Чорноморського флоту отримав розвідані щодо зльоту групи літаків умовного ворога в напрямку Кримського півострова. Засоби ППО на чергових кораблях ЧФ привели в бойову готовність, на корабельні сили флоту передали сигнал про наближення авіагрупи умовного противника,

– повідомляє пресслужба.

Ворожі цілі росіяни імітували електронним способом за допомогою систем управління озброєння кораблів. Згідно з повідомленням, їх умовно знищили до здійснення заходу літаків на бойовий курс.

Що відомо про військові навчання Росії на окупованому півострові:

Після анексії Криму Росією, з 2014 року РФ активно проводить військові навчання як і на окупованому півострові, так і в акваторії Чорного моря. Зокрема, від 21 до 26 вересня 2020 року поруч з окупованим Кримом РФ проводила військові навчання під назвою "Кавказ-2020". Москва запросила долучитись до цього дійства 5 країн, а саме: Вірменію, Білорусь, Китай, М'янму та Пакистан. Ще деякі країни були спостерігачами.

Відомо, що до навчань долучили близько 80 тисяч військових, понад 200 танків та більш ніж 400 бойових машин піхоти.

Паралельно з цими подіями, у Миколаївській та Херсонській областях Україна теж проводила військові навчання "Об'єднані зусилля", до яких були долучені США та Велика Британія. Американські винищувачі разом з українськими пролітали біля анексованого Криму, що дещо "бісило" владу РФ.