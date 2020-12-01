На думку глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, Росія намагається виконати своє стратегічне завдання – зробити Україну слухняною. Для цього у роботі ТКГ російська сторона блокує не лише питання обміну полоненими, а й взагалі – усі пропозиції.

Днями стало відомо, що Росія, найімовірніше, не збирається проводити обмін полоненими до Нового року, як це раніше анонсували в Україні. При цьому, якщо Україна подала свій список із полоненими, котрих хоче повернути, то російська сторона цього не зробила. Ймовірно, Москва не хоче робити цього взагалі, вважає Леонід Кравчук. Про це він розповів LIGA.net.

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Ми подали на обмін список з 11 прізвищ. І ми просили, щоб вони дали аналогічний список нам. Хоча б для обміну списками. Але мені здається, що вони навіть цього робити не хочуть,

– сказав він.

Після цього обміну Кравчук пропонував діяти далі за принципом "всіх на всіх".

Він наголосив: Росія на мінських переговорах блокує не тільки обмін полоненими, а взагалі – все. Будь-які питання навіть не політичного, а суто технічного характеру. Приміром, – відкриття 2 контрольно-пропускних пунктів.

У нас нерви міцні, витримають. Але річ не в нервах. Річ у тому, що ми не бачимо реальних кроків до миру з боку Росії. 6 років йде війна. 6 років працює ТКГ. І за ці 6 років більш-менш вирішене тільки одне питання: режим тиші. І то – більш-менш. Все інше блокується. А люди гинуть. Я впевнений, що Росія, а не ОРДЛО (вони тільки волю Кремля виконують), саме Росія і Путін не хочуть миру в Україні,

– висловився Кравчук.

Він додав, що Росія виконує своє стратегічне завдання: "зробити Україну слухняною, щоб вона жила з політики Кремля".

Що відомо про наступний обмін полоненими