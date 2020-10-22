Росія розробила план, як знайти воду для окупованого Криму: що про нього відомо
Росія розробила план для подолання проблеми водопостачання анексованого Криму. Витратити на його реалізацію збираються 48 мільярдів російських рублів (це приблизно 18 мільярдів гривень).
Про новий проєкт окупантів розповіли у виданні "Крим.Реалії". Деталі його повідомив російський "куратор" анексованого Криму Марат Хуснуллін (віцепрем'єр путінського уряду).
А повідомляв він про них не абикому, а самому Путіну.
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Адже Путін цього ж дня, 21 жовтня, заявив, що без належного водопостачання в Крим не вдасться залучати нові інвестиції, не вийде й розбудовувати туристичну інфраструктуру.
Що відомо про російський план забезпечення анексованого Криму водою
- Це 14 заходів на період 2020 – 2024 років. Загалом витрати становитимуть 48 мільярдів рублів, з яких майже 46 – з державного бюджету РФ (решта – з бюджету регіону).
- Окупанти мають намір шукати нові джерела підземних вод, будувати гідротехнічні споруди, об'єкти водопостачання й водовідведення. Певні витрати підуть і на капітальний ремонт інфраструктури, яка вже існує.
- Один із важливих пунктів програми – опріснення морської води.
Чому в Криму існує проблема з питною водою?Річ у тім, що Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал з Дніпра. Але коли Росія півострів окупувала у 2014 році, Україна постачання води туди припинила.
Зараз окупанти возять воду в Крим автоцистернами. Бездумне використання підземних вод вже призвело до засолення грунтів та висихання значної кількості озер та річок.
Що ж до України, то вона не планує постачати воду до Криму до його деокупації. До того ж відповідальність за землі та людей на півострові цілком і повністю несе окупант – тобто Росія.