Росія розробила план для подолання проблеми водопостачання анексованого Криму. Витратити на його реалізацію збираються 48 мільярдів російських рублів (це приблизно 18 мільярдів гривень).

Про новий проєкт окупантів розповіли у виданні "Крим.Реалії". Деталі його повідомив російський "куратор" анексованого Криму Марат Хуснуллін (віцепрем'єр путінського уряду).

А повідомляв він про них не абикому, а самому Путіну.

До теми Росія здатна забезпечити Крим водою без України, – Пєсков

Адже Путін цього ж дня, 21 жовтня, заявив, що без належного водопостачання в Крим не вдасться залучати нові інвестиції, не вийде й розбудовувати туристичну інфраструктуру.

Що відомо про російський план забезпечення анексованого Криму водою

Це 14 заходів на період 2020 – 2024 років. Загалом витрати становитимуть 48 мільярдів рублів, з яких майже 46 – з державного бюджету РФ (решта – з бюджету регіону).

Окупанти мають намір шукати нові джерела підземних вод, будувати гідротехнічні споруди, об'єкти водопостачання й водовідведення. Певні витрати підуть і на капітальний ремонт інфраструктури, яка вже існує.

Один із важливих пунктів програми – опріснення морської води.