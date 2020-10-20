Велика Британія разом з іншими країнами реагувала на конфлікт на Донбасі упродовж довгого часу, фактично з самого його початку. Реакція досі триває, зокрема, й у вигляді санкцій.

Західні країни дуже добре вміють надавати гуманітарну допомогу, допомагають у розмінуванні, підтримують біженців. Про це пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Найбільш важливо те, що Росія розуміє, що існує дуже висока ціна, яку їй доведеться заплатити за те, що вона продовжує цей конфлікт. І одна складова цієї високої ціни – це санкції. Це найчіткіший, найсильніший сигнал,

– зауважила дипломат.

Сіммонс додала, що країни зараз також показують, що вони підготовлені військово брати участь у навчаннях. Тому в Україні міжнародні навчання відбувалися одночасно з російськими "Кавказ-2020".

"Це демонструє, що союзники приходять і надають військову підтримку, а не тільки гуманітарну допомогу. І я знаю, що Велика Британія не єдина країна яка так думає", – наголосила пані посол.

Що необхідно зробити, аби перемир’я на Донбасі було сталим

Будь-яке припинення вогню, незалежно від його тривалості, на думку Сіммонс, працює на те, щоб запобігти втраті життів, тому це сам по собі гуманітарний успіх, якщо вдається підтримувати режим тиші.

Це вже результат сам у собі. Бути здатним успішно домовлятися про режим припинення вогню – дуже важливо. Кожен день, який минає, це ще один день відносної тиші для людей, які живуть там, і це важливо,

– вважає вона.

Велика Британія не є учасницею мінського процесу, але постійно підтримує його. На думку британського посла, найскладнішим у процесі є те, що протягом цього року Росія все менше і менше йде на співпрацю.

Є лише одна річ, яку необхідно зробити – Росія має почати робити те, на що вона погодилася в рамках мінського мирного процесу, проте вона цього не робить.

"Зрозуміло, є великі дебати, коли українська адміністрація намагається реалізувати мирні ініціативи. Але вони намагаються рухатися вперед і робити те, що від них вимагається в цій угоді. Але тут не буде успіху, доки Росія не робитиме те ж саме. Росії треба зробити тільки одну річ – вийти з Донбасу та Луганська й повернути Крим Україні", – впевнена Сіммонс.

Водночас вона переконана: санкції Заходу проти Росії мають продовжуватися, бо вони ставлять високу ціну за незаконну діяльність, а Росії потрібно показати, що міжнародна спільнота підтримує свої зобов'язання.

Тим часом США розширюють санкції проти "Північного потоку-2"

"Треба продовжувати бути абсолютно чіткими, що тут немає жодної зміни і Росія все ще повинна зробити те, що в тій угоді. Це, разом з інструментом санкцій, ми повинні продовжувати", – підсумувала пані посол.