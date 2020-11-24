Російська сторона у Тристоронній контактній групі заявила, що підтримує так званий "план дій щодо Донбасу", запропонований бойовиками. Наразі українська делегація попросила підтвердити цю заяву у письмовому вигляді.

Про таке рішення Росії повідомив її представник у ТКГ Олексій Дмитрієвський. Про це інформує пресслужба української делегації в ТКГ.

До теми ТКГ знову провела засідання: чи погодилася Росія розблокувати КПВВ на Донбасі

На засіданні політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, – представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України,

– мовиться у повідомленні.

Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до засідання ТКГ 25 листопада на загальному рівні.

Що передбачає "план дій" бойовиків щодо Донбасу: коротко

Він складається з 15 кроків. Окупанти вимагають затвердити свій план по Донбасу в Верховній Раді.

Від президента Зеленського вимагають подати проєкт змін до Конституції для закріплення в ній окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть діяти до 2050 року з особливим самоврядуванням.

Ба більше – вносити зміни до цієї статті не можна без думки місцевого населення, а відповідний референдум пропонують провести не раніше 2045 і не пізніше 2049 року.

Крім того, бойовики вимагають провести місцеві вибори до передачі ділянки кордону з Росією під контроль Україні.

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