Російська Федерація на засіданні Тристоронньої контактної групи 24 листопада фактично визнала себе стороною конфлікту на Донбасі. Тепер переговорний процес у межах ТКГ може стати активнішим.

Фактичним визнанням своєї безпосередньої участі у війні на Донбасі є підтримка росіянами запропонованого бойовиками плану по регіону. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, пише 24 канал.

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Для мене це означає, що Росія визнала себе стороною конфлікту. Не посередником, як вони старанно удають всі 6 років, а стороною конфлікту, бо підтримали заяви такого рівня,

– заявив Арестович.

На його думку, цей факт може сприяти збереженню або ж посиленню санкцій проти Росії.

"Тепер ми починаємо розмовляти з Росією, а вона перестає вдавати посередника", – додав речник української делегації.

Вже майже рік з підписання нормандських домовленостей і виникає питання, хто має відповідати за їхнє не виконання. Арестович наголосив, що Україну підтримують Німеччина, Франція та нова адміністрація США. А це означає, винним може стати безпосередньо Володимир Путін.

Зверніть увагу! 24 листопада Росія в ТКГ підтримала план дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики так званої "ДНР". Українська сторона попросила представників Росії підтвердити свою позицію письмово.