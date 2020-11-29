Рішучий протест Леоніда Кравчука через загибель українського воїна В'ячеслава Мінкіна спровокував справжню істерику росіян в тристоронній контактній групі. Втім, Росію миттю поставили на місці й нагадали, що захід одноголосно на боці України.

Виникає враження, що росіяни хочуть повністю "вибити" мінські угоди й нормандський формат, як жанр, щоб його не існувало. Про це заявив речник української делегації Олексій Арестович у коментарі "Апострофу", наголошуючи, що це його особиста точка зору.

До слова Росія у ТКГ фактично визнала себе стороною конфлікту на Донбасі, – Арестович

Такої бійки я не пам'ятаю взагалі, ані за ту історію 6 років, ані за ті 6 – 7 років, в яких я брав участь. Це якщо брати підгрупи й загальні засідання,

– заявив Олексій Арестович.

Він пояснив, що все розпочалося, коли очільник української делегації Леонід Кравчук заявив рішучий протест через вбивство на Донбасі українського воїна В'ячеслава Мінкіна. Тоді росіяни звинуватили Україну в "спробі виходу з мінських угод".

"Все одразу стрибає на підвищені тони. Воно так і планувалося, мабуть. Починається приблизно таке: "Україна, підтвердьте письмово, що ви виходите з мінських угод, заявіть це прямо зараз. Ви готові до ескалації, ви готові до всіх наслідків?" – процитував російську делегацію речник української.

За його словами, українська делегація натомість нагадала росіянам, що мінські домовленості – це не лише документ від 12 лютого 2015 року, а цілий комплекс документів, до якого залучені й західні партнери.

Хтось виявиться винуватим за їхнє невиконання або часткове виконання. Ми знаємо, хто, тому що Франція та Німеччина за нас, США – неофіційно за нас, Велика Британія – неофіційно за нас. І як би ви не опинилися самі проти нас 5 – 6,

– заявив Олексій Арестович.

Що відомо про вбивство Мінкіна: