Міністри оборони Туреччини й Росії підписали меморандум про створення спільного центру моніторингу в Нагірному Карабаху. Вони спільно моніторитимуть дотримання Азербайджаном і Вірменією домовленостей про припинення вогню.

Спільний центр моніторингу розмістять на території Азербайджану, повідомляє видання ТАСС з посиланням на Міноборони Росії.

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Центр має збирати, узагальнювати та перевіряти інформацію про дотримання перемир’я у Нагірному Карабаху. У російському Міноборони заявили, що присутність їхніх миротворців забезпечать стабільність у кризовому регіоні.

Водночас очікують, що створення спільного моніторингового центру дозволить здійснювати надійний контроль за дотриманням режиму припинення бойових дій і сформує тверду основу для врегулювання конфлікту.

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