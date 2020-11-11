Росія та Туреччина домовилися про спільний моніторинг у Нагірному Карабаху
Міністри оборони Туреччини й Росії підписали меморандум про створення спільного центру моніторингу в Нагірному Карабаху. Вони спільно моніторитимуть дотримання Азербайджаном і Вірменією домовленостей про припинення вогню.
Спільний центр моніторингу розмістять на території Азербайджану, повідомляє видання ТАСС з посиланням на Міноборони Росії.
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Центр має збирати, узагальнювати та перевіряти інформацію про дотримання перемир’я у Нагірному Карабаху. У російському Міноборони заявили, що присутність їхніх миротворців забезпечать стабільність у кризовому регіоні.
Водночас очікують, що створення спільного моніторингового центру дозволить здійснювати надійний контроль за дотриманням режиму припинення бойових дій і сформує тверду основу для врегулювання конфлікту.
Чому це важливо
- Росія, Азербайджан і Вірменія підписали мирову угоду, яка набула чинності в ніч проти 10 листопада. Втім, про Туреччину в цій угоді не згадувалося жодним чином.
- Натомість Росія буцімто не була стороною конфлікту, але надала майданчик для переговорів і намагається позиціювати себе миротворцем у цьому регіоні.
- Втім, насправді вплив Туреччини величезний. Передовсім саме завдяки підтримці Анкари Азербайджан зміг провести вдалу атакувальну операцію в регіоні. Ймовірно, Туреччина сама була ініціатором того, щоб залучитися до мирного договору ледь не на рівні з Росією.
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