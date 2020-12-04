Росія і Угорщина хочуть послабити Україну: Чернєв назвав причини конфлікту на Закарпатті
Конфлікти на Закарпатті є наслідком ворожої політики з боку Угорщини. Також вони вигідні Росії.
Угорська влада вже довгий час системно втручається у внутрішні справи України. Таку думку висловив очільник делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї, нардеп від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, повідомляє "Цензор.НЕТ".
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Угощина і Росія хочуть спровокувати Україну
За його словами, через своїх агентів впливу Угорщина намагається спровокувати угорців Закарпаття на недружні дії щодо української держави. З іншого боку, є Росія, яка підтримує такі прагнення угорської влади та надає їй економічну і моральну підтримку.
Опираючись на Кремль і виступаючи в ролі його п'ятої колони в НАТО і ЄС, офіційний Будапешт намагається реалізувати і свої власні амбіції,
– зазначив Чернєв.
На думку нардепа, у ситуації на Закарпатті українські правоохоронні органи діють правильно.
Причини конфліктів
Він зазначив, що Україна повинна, використовуючи дипломатичні важелі та підтримку партнерів, змусити Угорщину поважати українські закони і суверенітет.
Також нардеп додав, що причиною постійних конфліктів є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, тому їхнє рішення залежить не від України.
Конфлікт на Закарпатті: що відомо
- У мережі поширили відео, на якому начебто депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті після складання присяги, замість українського, виконали гімн Угорщини.
- Голова ОТГ ствердив, що угорський гімн заспівали через те, що більшість депутатів та мешканців села – представники угорської нацменшини.
- СБУ 1 грудня заявила про перевірку інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.
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