Конфлікти на Закарпатті є наслідком ворожої політики з боку Угорщини. Також вони вигідні Росії.

Угорська влада вже довгий час системно втручається у внутрішні справи України. Таку думку висловив очільник делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї, нардеп від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, повідомляє "Цензор.НЕТ".

Варто прочитати Орбан – учень Путіна: чому Угорщина знову розпалює конфлікт на Закарпатті

Угощина і Росія хочуть спровокувати Україну

За його словами, через своїх агентів впливу Угорщина намагається спровокувати угорців Закарпаття на недружні дії щодо української держави. З іншого боку, є Росія, яка підтримує такі прагнення угорської влади та надає їй економічну і моральну підтримку.

Опираючись на Кремль і виступаючи в ролі його п'ятої колони в НАТО і ЄС, офіційний Будапешт намагається реалізувати і свої власні амбіції,

– зазначив Чернєв.

На думку нардепа, у ситуації на Закарпатті українські правоохоронні органи діють правильно.

Причини конфліктів

Він зазначив, що Україна повинна, використовуючи дипломатичні важелі та підтримку партнерів, змусити Угорщину поважати українські закони і суверенітет.

Також нардеп додав, що причиною постійних конфліктів є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, тому їхнє рішення залежить не від України.

Конфлікт на Закарпатті: що відомо