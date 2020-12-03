Росія відмовила у наданні громадянства одному з ватажків бойовиків на Донбасі – Сергію Завдовєєву (Французу). Крім того, окупанта визнали терористом через те, що він становить загрозу цілісності Росії.

Російські ЗМІ обурені таким рішенням чиновників. Адже, мовляв, Завдовєєв "за покликом серця виконав свій обов'язок" ставши на сторону окупантів. Про це повідомляє "Русская весна". Читайте також Трьох проросійських бойовиків оголосили у міжнародний розшук: фото Чому найманцю відмовили у громадянстві Уродженцю Макіївки Донецької області Завдовєєву відмовили у громадянстві Росії за кількома статтями. Офіційна причина відмови звучить так "заявник виступає за насильницьку зміну конституційного ладу Росії, чи іншими діями створює загрозу безпеці РФ". Зверніть увагу! На весні 2019 року Росія заявила, що надаватиме свої паспорти громадянам так званих "ДНР" та "ЛНР" у спрощеному порядку. Що відомо про Завдовєєва У 2017 році українська прокуратура заочно повідомила про підозру Завдовєєву.

Зазначалося, що під керівництвом російського найманця так званий батальйон "Легіон" брав участь у бойових діях проти сил АТО в районі Донецького аеропорту, під Старобешеве, Дебальцеве, Логвинове та на території Шахтарського району.