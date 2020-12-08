Українські прикордонники ініціювали чергову прикордонно-представницьку зустріч з Росією на більш високому рівні. На ній мали б з’ясувати усі обставини вбивства 27-річного українця, якого 4 грудня застрелили російські прикордонники через начебто спробу прориву кордону. Однак, від зустрічі росіяни відмовилася та заявили про одностороннє розслідування.

Перша зустріч між помічниками прикордонних представництв була безуспішною. Російська сторона не надала жодної об’єктивної інформації щодо можливого порушення кордону та загибелі людини. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує "Українська правда".

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Що розповів Демченко

ДПСУ звернулася до прикордонного представника по Бєлгородській та Воронезькій ділянках з пропозицією провести зустріч заступників обох представництв. Росіяни не погодилися, зазначивши, що така зустріч є передчасною. Водночас вони заявили, що ФСБ проведе одностороннє розслідування.

Українська сторона зацікавлена в об'єктивній та всебічній перевірці. Однак, зважаючи на обставини, ця ситуація схожа виключно на маніпулювання і приховування інформації та незрозумілі провокативні дії,

– сказав Демченко.

Чи було вбивство – досі невідомо

За словами речника, чи відповідає дійсності інформація ФСБ про можливу загибель українського громадянина, досі достовірно невідомо. Адже росіяни не надали жодної інформації про інцидент.

Що відомо про вбитого

Мешканець Сумської області Євген Голубєв був росіянином за національністю. Він фігурував у кількох кримінальних справах. До прикордонної з Україною Бєлгородської області Голубєв їздив часто, тому що мав там друзів.

Раніше ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляли про те, що скоріш за все Голубєва російські прикордонники застрелили випадково. А щоб приховати злочин, вони розкрутили сценарій про "героїчну" операцію.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня працівники ФСБ застрелили чоловіка на російській стороні. Російська служба безпеки заявила, що троє озброєних людей нібито намагалися прорватися через кордон і тому виникла стрілянина.