Віцепрезидент Російської академії наук Андрій Адріанов заявив, що екологічну катастрофу на Камчатці спричинив "червоний приплив". Саме він, на думку Адріанова, "винен" у масовій загибелі мікроорганізмів та морських тварин в Авачинській затоці на Камчатці.

Як у Російській академії наук пояснюють екокатастрофу на Камчатці

Андрій Адріанов заявив, що загибель морських організмів спричинив "червоний приплив". Про це він сказав під час наради з міністром природних ресурсів Росії, повідомляє Meduza.

Важливо Вчені заявили, що на Камчатці вже загинули 95% мешканців морського дна, але це ще не кінець

Так званий червоний приплив, як пояснив Адріанов, є досить масштабним природним явищем. За словами Адріанова, в пробах води в районі Халактирского пляжу виявлено 12 видів мікроводоростей. Деякі з них виділяють токсини, які можуть викликати загибель безхребетних тварин та діарею у людей.

Ми маємо трохи складніше явище: буває, що цвіте один вид мікроводоростей, даючи рекордні спалахи чисельності, тут же складніша комбінація. Відбувалися зміни домінування окремих мікроводоростей, кожен з яких відповідальний за виробництво різних токсинів,

– зауважив Андрій Адріанов.

Він додав, що інші версії забруднення води на Камчатці (сейсмічна і техногенна), виходячи з даних наукових інститутів, є малоймовірними.

Цікаво Екологічне лихо на Камчатці: влада каже, що все "нормалізувалося" само по собі

Екологічне лихо на Камчатці: головне