Російський трубоукладальник "Фортуна" 11 грудня відновив будівництво газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять у територіальних водах Німеччини. Там залишилося добудувати близько 3 кілометрів трубопроводу.

Компанія Nord Stream 2 AG, яка займається реалізацією російського проєкту, підтвердила відновлення будівництва газопроводу. Про це повідомило російське видання "РИА Новости", яке є заблокованим на території України, інформує 24 канал.

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Що відомо про відновлення робіт

Спеціалізована баржа "Фортуна" 10 грудня встала на якір у районі, який раніше Федеральне морське і гідрографічне агентство Німеччини називало місцем відновлення робіт з будівництва газопроводу. Поруч з нею перебуває судно "Балтійський дослідник", на якому є партія труб.

Труби укладуть за тиждень

Російському трубоукладальнику "Фортуна" знадобиться не більш ніж тиждень на укладку недобудованої ділянки "Північного потоку-2" у водах Німеччини. Про це заявив кремлівський експерт.

Швидкість укладання труб у "Фортуни" – 1 кілометр на добу. Залежно від погоди 1 – 2 дні баржа буде працювати на першій нитці, потім півтора дня витратить на те, щоб встати на другу. Загалом на німецьку ділянку треба тиждень,

– сказав він.

Експерт додав, що для повного завершення будівництва підводної частини обох ниток, включаючи данську ділянку, потрібно від одного до півтора місяця. Це за умови одночасної роботи "Фортуни" та "Академіка Черського", модернізацію якого зайнялися росіяни.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Скандальний проєкт Газпрому "Північний потік-2" передбачає будівництво газогону з Росії до Німеччини в обхід України. Його готовність складає близько 90%. Будівництву трубопроводу заважають санкції США.

Конгрес США має намір розширити свої санкції проти "Північного потоку-2". Палата представників Конгресу вже підтримала законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік, у якому містяться положення про посилення санкцій проти проєкту російського Газпрому.

Зокрема, документ передбачає санкції за сприяння продажу, оренду або надання трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.