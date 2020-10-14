Росія відповість на санкції ЄС через отруєння Навального дзеркально: деталі
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров пообіцяв відповісти дзеркально на санкції Європейського Союзу. Все через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомили у виданні ТАСС. Глава МЗС Росії раніше дав інтерв'ю місцевим виданням, де він і висловив цю обіцянку.
Важливо ЄС схвалив санкції через отруєння Навального: кого стосуються обмеження
Ми відповідаємо дзеркально. Так, це дипломатична практика. І ця відповідь теж дипломатична,
– сказав Лавров на запитання про санкції щодо отруєння Навального.
Лавров також додав, що Німеччина ніяких фактів не збирається надавати, попри всі міжнародно-правові зобов'язання.
Що відомо про санкції ЄС
Комітет постійних представників ЄС схвалив санкції через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Відтак вони стосуються 6 фізичних осіб та 1 компанії. Напередодні відповідне рішення ухвалили глави МЗС країн ЄС.
Отруєння Навального: коротко
- Олексія Навального отруїли 20 серпня 2020 року в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи Новачок. Йому стало зле на борту літака Томськ-Москва.
- Висновки про отруєння Новачком підтвердили три незалежні лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції.
- Зараз Навального вже виписали з лікарні. Він проходить реабілітацію в Німеччині.