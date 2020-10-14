Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров пообіцяв відповісти дзеркально на санкції Європейського Союзу. Все через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомили у виданні ТАСС. Глава МЗС Росії раніше дав інтерв'ю місцевим виданням, де він і висловив цю обіцянку.

Важливо ЄС схвалив санкції через отруєння Навального: кого стосуються обмеження

Ми відповідаємо дзеркально. Так, це дипломатична практика. І ця відповідь теж дипломатична,

– сказав Лавров на запитання про санкції щодо отруєння Навального.

Лавров також додав, що Німеччина ніяких фактів не збирається надавати, попри всі міжнародно-правові зобов'язання.

Що відомо про санкції ЄС

Комітет постійних представників ЄС схвалив санкції через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Відтак вони стосуються 6 фізичних осіб та 1 компанії. Напередодні відповідне рішення ухвалили глави МЗС країн ЄС.

Отруєння Навального: коротко