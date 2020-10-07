Днями Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новачком". Однак Росія бачить у цьому "заздалегідь спланований конспірологічний сценарій".

Також Росія має намір представити свою версію отруєння Навального. Про це повідомили на сайті російського МЗС.

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У російському відомстві заявили, що нададуть державам-учасницям ОЗХЗ "хронологію залаштункових маніпуляцій основних дійових осіб цієї вистави".

Фантастична, по суті, історія, ініційована з подачі Берліна його євроатлантичними союзниками укупі з керівництвом Технічного секретаріату ОЗХЗ, отримала своє продовження за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм,

– мовиться у заяві.

Що відомо про висновок ОЗХЗ щодо отруєння Навального

6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї оприлюднила висновок щодо отруєння Олексія Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новачок".

Після цього уряд Німеччини заявив, що найближчими днями обговорить "наступні кроки" з ОЗХЗ та європейськими партнерами. Водночас лабораторії у Франції та Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новачок" ще 14 вересня.

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