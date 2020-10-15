Після збиття росіянами літака рейсу MH17 у 2014 році створили трьохсторонню консультаційну раду за участі Нідерландів, Австралії і Росії. Нині держава-агресор заявила про вихід з консультацій, поскаржившись на те, що саме її звинувачують у збитті літака.

Скаргу Нідерландів у ЄСПЛ розцінюємо як черговий удар по російсько-нідерландських відносинах, мовиться в заяві МЗС Росії.

До слова Росія навмисно збила літак рейсу МН17, – адвокат родичів загиблих

Далі російські недодипломати плутають столицю Нідерландів – Амстердам з Гаагою. Росіяни скаржаться, що Гаага продовжила шлях одностороннього звинувачення Росії в цьому злочині.

Нідерланди з першого дня дотримувалися єдиної версії події. Природно, що розслідування вийшли упередженими, поверхневими й політизованими. Було зроблено все, аби підкріпити занадто швидкі звинувачення на адресу Росії,

– заявили в російському МЗС.

Далі в заяві є ще близько тонни бруду від росіян. Зокрема вони цинічно звинувачують Австралію і Нідерланди, що, мовляв, їм не потрібне розслідування того, хто вбив їхніх громадян, а лише грошові компенсації.

У самому кінці Росія традиційно перейшла до звинувачень України. Мовляв, у збитті літака винна не Росія, військові якої це й зробили, а Україна, яка не закрила повітряний простір.



Що треба знати про збиття літака MH17 / Інфографіка 24 каналу