Україна має визначитись щодо дій, які потрібні для західної інтеграції. Тобто країна має відмовитись від кремлівського впливу і грошей.

Завдання ускладнює те, що багато людей отримують гроші з Росії. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "РБК-Україна".

До речі Росія доклала руку до війни в Нагірному Карабасі, – генерал США Ходжес

Я думаю, що Росія все ще дуже сильно впливає на Україну,

– зауважив генерал.

У чому полягає роль Заходу

Генерал наголосив, що Захід повинен продовжувати відкидати російські претензії на Крим і відкидати інші незаконні дії Кремля. Наприклад, міст через Керченську протоку і незаконне порушення морського судноплавства Генерал переконаний, що Захід також має висвітлювати війну на Донбасі. За його словами українські військові гинуть, тому що Росія підтримує так званих сепаратистів. Ходжес підтвердив, що ніхто не вірить у непричетність Росії.

Те, що Росія не дозволяє ОБСЄ робити свою роботу – це ганьба. Німеччині і Франції, не тільки США, слід і далі це підкреслювати,

– зазначив генерал.

Чи становить небезпеку кордон з Білоруссю

Крім того, Ходжес занепокоєний через кордон між Україною та Білоруссю. Він запевняє, що Кремль бачить прекрасні можливості у проблемах Мінська. Генерал переконаний, що поява російських військ в Білорусі загрожуватиме Україні, а також Польщі, Литві та Латвії.