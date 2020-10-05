Росія веде активну політику колонізації анексованого Криму. Ба більше, РФ у рази збільшила військову присутність на українському півострові.

Росія вкладає величезні кошти у модернізацію всіх компонентів військової присутності на півострові. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Джапарова заявила, що РФ збільшила свою військову присутність у Криму втричі.

Відбувається колонізація півострова. Коли з одного боку репресіями вичавлюють громадян України, а з іншого боку завозяться сотні тисяч громадян РФ,

– пояснила заступниця міністра закордонних справ.

За словами заступниці глави МЗС, також на півострові відбуваються порушення прав людини. Під час 75-ї Генасамблеї ООН Еміне Джапарова звернула увагу світової спільноти на збройну агресію Росії проти України. Вона наголосила, що на тлі ескалації конфлікту Кремль намагається виправдати агресію проти України.

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Раніше Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Росія вже викачала всі ресурси з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Окупанти до Донбасу мають суто колоніальний підхід та зовсім не опікуються регіоном.