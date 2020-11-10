Росія вводить війська та техніку у Нагірний Карабах: відео
Росія відправляє у Нагірний Карабах 1 960 "миротворців", а також кілька сотень одиниць техніки. Військові залишаться у регіоні щонайменше на 5 років.
Їхнє перебування там може автоматично продовжитися на такий же термін, якщо Баку і Єреван "будуть не проти". Про це з посиланням на Міноборони РФ повідомляє "РИА Новости".
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Російські наглядові пости виставлять вздовж лінії зіткнення, а також вздовж Лачинського коридору (гірський коридор, який з'єднує Вірменію з так званою "Нагірно-Карабаською республікою").
Для управління операцією в районі міста Степанакерта розгорнуть командування "російських миротворчих сил".
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Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про присутність турецького контингенту у складі миротворчої місії. Точну кількість турецьких військових він наразі не називав.
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