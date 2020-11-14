Росія посилює присутність у Карабасі: за 3 доби перекинули вже понад 1 000 "миротворців"
Росія швидкими темпами продовжує перекидати своїх "миротворців" у Нагірний Карабах. Лише за останні 3 доби до регіону потрапили понад 1 000 російських бійців та стільки ж військової техніки.
Росія посилює свою присутність у регіоні
Протягом 10 – 11 листопада росіяни взяли під контроль Лачинський коридор. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час наради з очільником Кремля Володимиром Путіним, пише 24 канал.
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Як сказав Шойгу, Росія розгорнула у Нагірному Карабасі понад половину запланованих "миротворців".
Де розмістилися російські "миротворці"
13 листопада російські миротворці увійшли в Степанакерт, у районі міст Степанакерт і Шуша виставили 4 спостережних пости. Загалом у цій зоні їх буде 9, ще один підрозділ бійців дислокується на півночі Нагірного Карабаху, де 14 листопада планують завершити розміщення ще восьми постів.
За 3 доби Росія встигла
- Здійснити 73 рейси.
- Перевести 1103 військовослужбовців.
- Доставити 1168 одиниць техніки.
Міністр оборони Росії відзначив гуманітарну проблему в Нагірному Карабасі. Мовиться про транспортування і повернення біженців.
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Чому Росія перекидає своїх військових до Нагірного Карабаху
- 10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення вогню у Нагірному Карабасі.
- Згідно з угодою, у Нагірний Карабах на 5 років введуть російських миротворців, Вірменія та Азербайджан залишаться на зайнятих позиціях, відбудеться обмін військовополоненими. Крім того, Вірменія має повернути Азербайджану низку зайнятих територій.
- У Вірменії ця угода викликала невдоволення населення – люди вийшли на протести. 11 листопада у Єревані виникли сутички між силовиками та мітингувальниками.
Що про російських "миротворців" кажуть у США
Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес скептично висловився про російських "миротворців" у Нагірному Карабаху.
Вони радше є окупантами, які колись прийшли у Придністров'я, на Кавказ та до Південної Осетії,
– зауважив Годжес.
Загалом вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі встановлять 16 спостережних постів. Там збиратимуть інформацію про можливі порушення, а також нібито підтримуватимуть безпеку руху.
Карта розміщення російських миротворців у Нагірному Карабасі / Фото міноборони Росії
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