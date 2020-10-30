Перший український президент, а нині глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Росія нещодавно висунула нову пропозицію щодо роботи переговірників. Він додав, що Україна вже відповіла на цю пропозицію.

У Росії вважають, що у роботі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі треба знайти нові підходи. Про це Леонід Кравчук сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

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Виникло вже нове питання у наших опонентів, у Росії, зокрема, – що потрібно знайти нові підходи й, як вони сказали, прийняти і розглянути рішення про нову систему або нові кроки, нову покрокову карту – як змінювати ситуацію (на Донбасі – 24 канал) протягом багатьох років вперед,

– уточнив Кравчук.

Він зауважив, що свою пропозицію російська сторона висловила 21 жовтня, під час чергового раунду переговорів у режимі відеоконференції.

Як на пропозицію відреагувала Україна

Україна не забарилася з реакцію та попросила Москву не квапитись з такими пропозиціями. Представники делегації заявили, що Україна підготує свій план врегулювання ситуації.

"Ми підготуємо своє бачення, свій план дій, взяли для цього тиждень часу. Підготуємо план дій, в якому вибудуємо наступні наші дії, кроки, рішення, необхідні для того, щоб досягти миру на Донбасі. Наш модератор від ОБСЄ, пані Грау, погодилася", – сказав Кравчук.

Він уточнив, що на наступному засіданні, яке ймовірно відбудеться 11 листопада, сторони вже розглядатимуть цей покроковий план дій. Він передбачатиме, якими далі будуть дії у всіх сферах життя на Донбасі.

Можливо, це головне для нас,

– підсумував Кравчук.

Зверніть увагу! Тим часом режим припинення вогню на Донбасі дав збій. Внаслідок обстрілу 29 жовтня у районі проведення ООС загинули двоє українських захисників. Це – перші втрати української сторони у жовтні.



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