Росія запропонувала новий план дій у ТКГ по Донбасу: як відреагувала Україна
Перший український президент, а нині глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Росія нещодавно висунула нову пропозицію щодо роботи переговірників. Він додав, що Україна вже відповіла на цю пропозицію.
У Росії вважають, що у роботі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі треба знайти нові підходи. Про це Леонід Кравчук сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.
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Виникло вже нове питання у наших опонентів, у Росії, зокрема, – що потрібно знайти нові підходи й, як вони сказали, прийняти і розглянути рішення про нову систему або нові кроки, нову покрокову карту – як змінювати ситуацію (на Донбасі – 24 канал) протягом багатьох років вперед,
– уточнив Кравчук.
Він зауважив, що свою пропозицію російська сторона висловила 21 жовтня, під час чергового раунду переговорів у режимі відеоконференції.
Як на пропозицію відреагувала Україна
Україна не забарилася з реакцію та попросила Москву не квапитись з такими пропозиціями. Представники делегації заявили, що Україна підготує свій план врегулювання ситуації.
"Ми підготуємо своє бачення, свій план дій, взяли для цього тиждень часу. Підготуємо план дій, в якому вибудуємо наступні наші дії, кроки, рішення, необхідні для того, щоб досягти миру на Донбасі. Наш модератор від ОБСЄ, пані Грау, погодилася", – сказав Кравчук.
Він уточнив, що на наступному засіданні, яке ймовірно відбудеться 11 листопада, сторони вже розглядатимуть цей покроковий план дій. Він передбачатиме, якими далі будуть дії у всіх сферах життя на Донбасі.
Можливо, це головне для нас,
– підсумував Кравчук.