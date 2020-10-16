Командування збройних сил Російської Федерації продовжує нарощувати свої бойові спроможності. Вони переозброюють танкові підрозділи на окупованому Донбасі.

Стару техніку бойовики використовуватимуть, щоб показати нібито вони виконують мінські угоди. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу із посиланням на інформацію Головного управління розвідки відомства.

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Там наголосили, що замінюють старі танків Т-64, які вже виходять з експлуатації. Натомість з території Росії залізницею завозяться нові танки Т-72Б.



Танк Т-64 (зліва) та танк Т-72Б (справа) / Колаж 24 каналу

За словами речника, танки Т-64, які окупанти вилучили з підрозділів, планують розміщувати на спеціальних майданчиках. Так демонструватимуть, начебто відводять важку техніки від лінії зіткнення, як це вказано у мінських домовленостях.

Що передбачають мінські угоди

Негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання.

Відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки.

Моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню.

Відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

До мінських угод уже вносили певні поправки. Наприклад, про розведення сил та "формулу Штайнмаєра", які 1 жовтня 2019 року підписали члени ТКГ у Мінську.