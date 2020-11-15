Депутат російської Держдуми Михайло Шеремет придумав ідею створення платформи "з деокупації України". Мовляв, нашу державу потрібно рятувати від націоналістів та впливу "заокеанського управління".

Що заявив російський депутат

Україна та Росія, мовляв, повинні відновити дружні відносини. Для цього нашу державу нібито мають очолити люди, які усвідомлюють важливість цього. Про це Шеремет заявив у коментарі одному з російських видань, повідомляє 24 канал.

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Київська влада виношує ідею проведення якогось кримського саміту щодо повернення Криму, хоча я впевнений, що сьогодні потрібно створювати міжнародну платформу деокупації братньої нам України, від заокеанського управління і від націоналістів, які засіли у владі.

– наголосив Шеремет.

За його словами, Захід використовує Україну для протистояння з Росією: "Багатотисячний народ перетворили в інструмент досягнення своїх корисливих геополітичних інтересів".

Російський депутат також додав, що Україна після розпаду СРСР так і не змогла стати "повноцінною незалежною державою".

Зверніть увагу! Міністерство закордонних справ України у 2021 році планує провести платформу з деокупації Криму. Наша держава запрошує долучитися інші країни для обговорення заходів спрямованих на звільнення Криму від російської окупації. За попередніми даними Кримську платформу можуть провести вже 26 лютого.