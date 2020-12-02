Росія заявила про розміщення ракет на спірних з Японією островах: реакція Токіо
Російські військові заявили про розміщення передових ракет протиповітряної оборони на Курильських островах. На відповідну територію також претендує Японія.
Зенітні ракетні комплекси С-300В4 вступили в бойове чергування на островах додатково до розміщених там ракетних систем малої дальності "Тор М2". Про це мовиться у заяві Східного військового округу Росії від 1 грудня.
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Згідно з повідомленням, зенітна ракетна система С-300В4 призначена для прикриття об'єктів від ударів балістичних та аеродинамічних засобів повітряного нападу.
Водночас телеканал Міноборони Росії "Звезда" повідомив, що зенітні ракетні комплекси розміщені на острові Ітуруп, одному з 4 найбільших південних Курильських островів.
Як відреагували в Японії
Уряд Японії висловив протест у зв'язку з розміщенням зенітних ракетних систем Східного військового округу Росії на островах Курильської гряди, повідомив японський телеканал NHK.
Це не відповідає позиції Японії по північних територіях (південна частина Курил – 24 канал) і є неприйнятним,
– повідомив телеканал з посиланням на представника японського уряду.
Що відомо про Курильські острови
- Чотири острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, викликають територіальні розбіжності між 2 країнами з кінця Другої світової війни, відколи Радянський Союз анексував ці території.
- У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, але не уклали мирний договір. Японська сторона заперечує приналежність відповідних островів Росії.
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