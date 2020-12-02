Російські військові заявили про розміщення передових ракет протиповітряної оборони на Курильських островах. На відповідну територію також претендує Японія.

Зенітні ракетні комплекси С-300В4 вступили в бойове чергування на островах додатково до розміщених там ракетних систем малої дальності "Тор М2". Про це мовиться у заяві Східного військового округу Росії від 1 грудня.

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Згідно з повідомленням, зенітна ракетна система С-300В4 призначена для прикриття об'єктів від ударів балістичних та аеродинамічних засобів повітряного нападу.

Водночас телеканал Міноборони Росії "Звезда" повідомив, що зенітні ракетні комплекси розміщені на острові Ітуруп, одному з 4 найбільших південних Курильських островів.

Як відреагували в Японії

Уряд Японії висловив протест у зв'язку з розміщенням зенітних ракетних систем Східного військового округу Росії на островах Курильської гряди, повідомив японський телеканал NHK.

Це не відповідає позиції Японії по північних територіях (південна частина Курил – 24 канал) і є неприйнятним,

– повідомив телеканал з посиланням на представника японського уряду.

Що відомо про Курильські острови