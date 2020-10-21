Росія здатна забезпечити Крим водою без України, – Пєсков
Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ забезпечить окупований Крим водою без України. У Кремлі кажуть, що Росія – потужна країна.
Спікер Путіна заявив, що Україна ніби "перекрила кран" для Криму. Про це повідомляє ТАСС.
Також цікаво Критичне значення: скільки води залишилось у водосховищах Криму
Росія – це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крану,
– сказав спікер президента Росії.
Що ще сказав Пєсков
- Спікер Путіна також заявив, що Україна не хоче вести переговори про забезпечення Криму водою.
- 21 жовтня Путін говоритиме про водопостачання Криму з заступником прем'єра Росії Маратом Хуснулліним.
Останні новини про ситуацію з водою в Криму:
- В Росії заявили, що витратять 48 мільярдів рублів на те, щоб опріснити воду в Криму. Такий план затвердив російський уряд.
- В окупованому Севастополі прісної води вистачить тільки до кінця 2020 року. У місті ввели режим підвищеної готовності.
- В Криму обміліли водосховища, пересихають річки.
- Також на півострові висох знаменитий водоспад Учан-Су, який є найвищим в Україні.
- У Зеленського заявили, що Україна має повне право перекривати доступ води в Крим. Північно-Кримський канал – це українська споруда і тільки Україна визначає, як цей канал використовувати.