Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ забезпечить окупований Крим водою без України. У Кремлі кажуть, що Росія – потужна країна.

Спікер Путіна заявив, що Україна ніби "перекрила кран" для Криму. Про це повідомляє ТАСС.

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Росія – це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крану,

– сказав спікер президента Росії.

Що ще сказав Пєсков

Спікер Путіна також заявив, що Україна не хоче вести переговори про забезпечення Криму водою.

21 жовтня Путін говоритиме про водопостачання Криму з заступником прем'єра Росії Маратом Хуснулліним.

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