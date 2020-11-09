У зоні проведення ООС 10 листопада мали відновити роботу всі контрольні пункти в'їзду-виїзду. Однак Росія вже зірвала домовленості і відмовляється пропускати транспорт та людей через лінію розмежування.

Україна підготувала до відкриття не лише КПВВ, а й сервісні центри. Там українці по обидві сторони кордону зможуть отримати ряд послуг. Однак російська влада відмовилася відновлювати роботу пунктів пропуску. Про це у фейсбуці повідомила українська делегація в ТКГ.

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У сервісних центрах українцям надаватимуть адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову та медичну допомоги. Крім того, там передбачені відділення банку, і кімнати матері й дитини.

Щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їхню роботу не збирається. На жаль. Тому що відкриття КПВВ стало б справжнім піклуванням про мирних мешканців,

– заявила українська делегація.

Раніше сепаратистські ЗМІ повідомили, що окупанти блокуватимуть пропуск у Донецькій області. Мирні люди зможуть перетинати лінію розмежування два дні на тиждень лише через КПВВ "Новостроїцьке".

Зауважимо, рух через КПВВ на Донбасі обмежували через пандемію COVID-19. Пункти пропуску закривали з березня 2020 року.

Зверніть увагу! Умовою при в'їзді на підконтрольну Україні територію є дотримання усіх карантинних обмежень. Зокрема, усім людям вимірюватимуть температуру. Обов'язковими є дотримання соціальної дистанції. Водночас на Луганщині для пропуску через КПВВ люди повинн і дати згоду на обов'язкову самоізоляцію або обсервацію.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу