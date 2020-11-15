У російському уряді довго шукали, на кого повісити проблему з браком води в окупованому Криму, і вирішили зупинитися на самих мешканцях півострова. Мовляв, це вони "крадуть воду", тому їм і не вистачає.

Російських силовиків можуть залучити до контролю за "несанкціонованими підключеннями" до водопроводів. Про це заявив російський віцепрем'єр і куратор Кремля щодо окупованих Криму й Севастополя Марат Хуснуллін, повідомляє видання ТАСС.

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Ключова проблема втрат – це крадіжки. Цим теж треба займатися, за необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір,

– заявив куратор Кремля.

Він заявив, що кримчани спеціально ламають прилади обліку, щоб поливати власні поля. "У нас десь не вистачає води вдома, а хтось без лічильника воду ллє скільки завгодно", – заявив Марат Хуснуллін.

Відтак ставленик Кремля пообіцяв до 1 грудня 2020 року розпочати жорсткі перевірки, які не дозволятимуть кримчанам "красти воду".

Втім, як з'ясувалося, не у всьому винні самі жителі півострова. Хуснуллін також заявив, що мережі подачі води на деяких ділянках буцімто зношені на 70%, а тому "50% усієї води просто витікає в землю".

Мабуть, наступним кроком російського уряду буде звинувачення кримських татар й українців з Криму в тому, що окупаційні "суди" десятками кидають їх у в'язниці без жодних на те законних підстав.

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