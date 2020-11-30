На полігоні поблизу населеного пункту Шимшинівка, що у 27 кілометрах на південний захід від Луганська, виявлено установку дистанційного розмінування УР-07 "Пересортировка". Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, опублікованому 11 листопада 2020 року.

Варто підкреслити, що УР-07М "Пересортировка" – це відносно новий тип російської техніки, яка могла потрапити на Донбас виключно з Російської Федерації. Це один з перших випадків її фіксації на окупованій частині Донбасу. Детальніше – у відеоблозі "InformNapalm" на 24 каналі.

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Установка УР-07М "Пересортировка" почала надходити на озброєння МО РФ з 2014 року. У перспективі такі машини повинні були замінити більш застарілі УР-77 "Метеорит".

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm також неодноразово фіксували розміщення УР-77 "Метеорит" на Донбасі, зокрема, серед житлових будівель. Це було потенційно небезпечно, враховуючи, що тільки один боєкомплект для неї – це 1 450 кілограмів вибухової пластичної речовини.



Реактивна установка "Метеорит" / Фото Вікіпедії

Технічні дані потужної російської установки "Пересортировка"

Розповім деякі технічні дані про установку розмінування "Пересортировка". Вона створена на базі шасі бойової машини піхоти БМП-3. Пускова установка машини комплектується подовженими зарядами розмінування.

Вони здатні робити проходи в мінних полях шириною в кілька десятків метрів і знищувати будь-які наявні типи мін. А дальність подачі зарядів становить від 340 метрів до 1 кілометра.

Заряд установки розмінування – це ракета з прикріпленим до неї довгим тросом. На тросі розміщені заряди вибухівки.



Установка розмінування "Пересортировка" / Скриншот з відео

При падінні троса на землю після пуску ракети вибухівка, прикріплена до нього, детонує і ініціює підрив.

Для маскування машини на полі бою на корпусі встановлена система постановки димових завіс "Туча", що складається з 6 гранатометів калібру 81-міліметр для стрільби димовими гранатами.

Зверніть увагу! У звіті місії ОБСЄ від 11 листопада 2020 року вказано, що безпілотник малого радіусу дії також зафіксував велику кількість озброєння та техніки на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, це 37 кілометрів на південний захід від Луганська.

На Донбасі виявили російську радіолокаційну станцію "Дунай"

Крім того, там була помічена радіолокаційна станція виявлення цілей "Дунай". Це радянський зразок техніки, який призначений для своєчасного виявлення і супроводу повітряних об'єктів.

За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, згаданий у звіті полігон розташований у точці, яку нанесли на карту. Там вже досить тривалий час розміщуються десятки зразків техніки російських окупаційних сил на Донбасі.

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Як вже зазначав InformNapalm, спираючись на розвідувальні дані, отримані зі звітів місії ОБСЄ, Росія активно проводила інженерні роботи, мінування нових ділянок місцевості та поповнення боєкомплекту шляхом прихованого перекидання вантажів через неконтрольовані ділянки кордону.

А це означає, що Росія використовувала перемир'я та режим припинення вогню для нарощування боєздатності своїх сил на Донбасі.