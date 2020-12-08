Росіянин Михайло Юдін 8 грудня вийшов на протест до стін Кремля з українським прапором. Чоловік вимагав, аби президент Росії Володимир Путін припинив війну.

Юдін тримав прапор та квіти, які він згодом поклав до монумента місту-герою Києву. Про це повідомляє УНІАН.

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Що говорив протестувальник

Росіянин зазначив, що щодня Україну принижують на всіх державних телеканалах Росії, називаючи нацистською державою. За словами Юдіна, це не просто образа, а злочин. У кримінальному кодексі Росії є стаття про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Протестувальник наголосив, що внесок України в перемогу над нацизмом був колосальним.

Юдін додав, якщо нічого не робити, потім буде соромно. Тому він вийшов на протест. Крім того, чоловік зауважив, що на російських ЗМІ звучать прямі погрози бомбити Київ та Харків, ділити Україну.

Люди в Росії поступово звикають, що якщо завтра буде війна – це нормально, нацистів же б'ємо,

– зазначив Юдін.

До речі, під час акції до Юдіна підійшли поліцейські та хотіли його затримати. Однак після перевірки документів та "наради" з начальством правоохоронці передували.

Дивіться відео, на якому росіянин протестує біля Кремля з українським прапором (відео УНІАН):