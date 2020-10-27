У Новій Зеландії перед виборами провели кампанію Every Kiwi Vote Counts, що перекладається, як кожен голос ківі є важливим (ківі – так себе називають жителі Нової Зеландії – 24 канал). А головний герой цієї ініціативи – росіянин Віктор. Він попереджав, що вкраде голоси тих, хто не прийде на вибори.

Докладніше про Віктора та кампанію Every Kiwi Vote Counts

Її було спрямовано на громадян Нової Зеландії, які живуть в інших країнах. Мовиться про щонайменше 600 тисяч таких новозеландців. Відповідну інформацію можна прочитати на сайті Every Kiwi Vote Counts.

Цікаво Прем'єр всього: глава уряду Островів Кука очолив одразу 17 міністерств

Загалом право голосу мають лише 3,8 мільйона новозеландців. Отже, виходить, що новозеландські виборці, які живуть в інших країнах, становлять понад 16%. На минулих виборах проголосували трохи більше ніж 60 тисяч.

Авторка кампанії Трейсі Лі живе за кордоном уже понад 15 років. За її словами, таким чином вона вирішила зробити рекламу саме для експатів. Тобто людей, що мають громадянство однієї країни та працюють за контрактом у іншій.

Головним героєм кампанії став росіянин Віктор. Він обіцяє втрутитися у вибори, якщо в них не "втрутяться" громадяни Нової Зеландії. Більше того, проголосувати можна онлайн, "і не потрібен жоден VPN".

Щоб побороти інертність новозеландців за кордоном ми використовували провокаційний прийом, заявивши, що інші країни – наприклад Росія – більш активно впливають на національні вибори. Ми використовуємо втручання як заклик для участі. Демократія працює лише в тому разі, якщо ми беремо в ній участь,

– зазначила Лі.

До речі У Новій Зеландії стався землетрус під час виступу прем’єрки: відео

Дивіться відео з росіянином Віктором, що краде голоси у Новій Зеландії

Заклик спрацював

Зауважимо, що в 2017 році явка становила 79,8%. Натомість у 2020 році проголосували майже 3 мільйони осіб – 82,5%. Про це свідчать офіційні результати виборів.

Попередньо, переконливу перемогу на виборах здобула Лейбористська партія, яку очолює чинна прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн. Вони отримали 49,1% голосів. А це 64 місця в парламенті зі 120 та хороші шанси здобути монобільшість.

Офіційні результати оголосять 6 листопада.