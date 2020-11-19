У російському Владивостоці бетонна плита зірвалась з даху багатоповерхівки та впала на припарковану автівку. Власнику потрощеного Nissan X-Trail дивом вдалося вижити.

Плита впала на авто: як все сталося

Користувачі публікують у мережі відео інциденту, який трапився 19 листопада у Владивостоці. Про це повідомляє "Медуза".

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На ролику помітно, як чоловік чистить машину від снігу, а тоді здіймає свій погляд вгору і відбігає. Наступний кадр – на автомобіль падає велика бетонна плита.

Власник машини розповів, що встиг відбігти, тому що почув "скрегіт нагорі". Він також зазначив, що купив авто Nissan X-Trail тільки 2 тижні тому.

Що відомо про причину інциденту

За попередньою інформацією, на автівку впало покриття вентиляційної шахти, його начебто зірвали обмерзлі дроти. Напередодні в Примор'ї йшов сильний крижаний дощ, через який понад 100 тисяч людей залишилися без електрики.

Цікаво, що після оприлюднення у мережі відео користувачі почали надсилати чоловіку гроші на нову машину.

У Росії на автомобіль впала плита: дивіться відео