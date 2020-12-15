У Росії в республіці Башкортостан сталася пожежа в будинку для літніх людей. У результаті щонайменше 11 осіб загинули. Інцидент трапився уночі проти 15 грудня в селі Ішбулдіно Абзеліловського району.

Деталі інциденту

Займання сталося в одноповерховій дерев'яній будівлі приблизно о 3 ночі за місцевим часом. У цей момент у будинку перебували 16 людей. Про це повідомляє управління МНС у Башкортостані.

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Очільник району Ільдар Нафіков повідомив, що 5 осіб вдалося врятувати. Четверо з них покинули будівлю самостійно. Усі вони не отримали ані травм, ані опіків. На жаль, тіла решти 11 виявили рятувальники під час гасіння пожежі.

Площа загоряння на момент прибуття пожежників становила 72 квадратних метри. О 6:00 за місцевим часом було оголошено про повну ліквідацію пожежі.

За фактом інциденту слідчі органи порушили кримінальну справу, також до перевірки підключилася прокуратура. Крім того, у Абзеліловському районі через подію запровадили режим надзвичайної ситуації.

Щодо будинку пристарілих, то його офіційна його назва – Дім милосердя. У мережі повідомляють, що він допомагав людям із інвалідністю, наркозалежним і психічнохворим. Однак пансіонат не мав ліцензії на постійне проживання людей, а лише міг надавати соціальні послуги.

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