В одному з дитячих будинків у Нижньогородській області Росії керівництво готується відсвяткувати День матері. Водночас дітей, що залишилися без батьків із тих чи інших причин, ніхто не запитував про бажання брати участь і їх "примушують співати пісні про маму".

Деталі скандалу у нижньогородському дитбудинку

Деякі тутешні вихованці мають складні взаємини зі своїми батьками, і їм важко сприймати такий захід. Але оскільки вони – ще маленькі, відмовитися не змогли. Тому їм довелося бути на репетиціях, з яких вони йшли зі сльозами. Про це розповіла голова фонду "Життя без кордонів" Марина Ефімова у ефірі телеканалу "Дождь".

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Можна зробити будь-яке свято. Свята не слід забороняти. Але їх слід робити з огляду на свій професіоналізм і враховуючи те, що діти пережили досвід, який травмує. Жодної дитини в дитбудинку без такого досвіду немає,

– наголосила вона.

За її словами, формувати сімейні цінності та говорити з дітьми про їхніх батьків потрібно. Але це слід робити правильно.

До слова, сама Єфімова збиралася приїхати в дитбудинок, попри відмову дирекції. Пізніше діти написали їй, що концерт скасували. Згодом стало відомим, що репетицію просто записали на відео, і показали цей концерт окремо по групах.

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Хто винен у такій ситуації

Ефімова вважає, що причина інциденту – в керівництві дитбудинку. Вона наголошує, що цей заклад живе за своїми законами – тут діти не розуміють, що можна робити у дитбудинку деякі речі. До прикладу, приймати душ і пити чай. Усе це в закладі відбувається за графіком.

У Міністерстві освіти в регіоні вже відреагували на подію та заявили, що проведуть перевірку. Також цією справою зайнялася регіональна прокуратура.