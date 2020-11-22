У Росії маленька дівчинка впала з 4-го поверху, а тоді встала і пішла: неймовірне відео
У російському Томську 6-річна дівчинка випала з вікна 4-го поверху. Після падіння вона встала і пішла додому.
Відео випадку, який міг закінчитися трагічно, але став справжнім дивом, опублікували в телеграм-каналі Baza.
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У місті Томськ, що у Росії, 6-річна дівчинка випала з вікна будинку, а саме з 4-го поверху. Вона приземлилася у купу снігу.
На відео помітно, що дитина спершу трохи полежала, а тоді встала і пішла додому.
Згодом батьки відвезли її в лікарню. Медики діагностували в дівчинки кілька переломів та струс мозку.
Поліцейські розпочали розслідувати цей інцидент.
Дівчинка впала у сніг з 4-го поверху і залишилася жива: дивіться відео
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