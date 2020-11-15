В Іркутській області Росії комунальники взялися посипати дорогу піском, бо вже випав сніг й утворилася ожеледиця. Втім, закінчилося це доволі цікаво: разом з піском на дорогу висипали людські рештки – кістки й черепи.

Цікаву знахідку виявили на дорозі поряд з містом Кіренськом Іркутської області, повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT.

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Новинний канал, посилаючись на свої джерела, стверджує, що всього на дорозі виявили рештки одразу трьох різних людей.

Причини такого неоднозначного інциденту пояснюють тим, що на тому місці, де комунальники брали пісок, розташоване старе кладовище. Наразі російські правоохоронці розслідують цей інцидент.



Людські рештки виявили на піску, яким посипали дорогу в Росії / Фото LIFE SHOT

Місто Кіренськ в Іркутській області Росії: карта