Настав час захотіти: Кравчук заявив про "не таке блискуче" становище Росії по Донбасу
Лідер української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що план дій по Донбасу зокрема є і передумовою для зустрічі в нормандському форматі. Перший президент України переконаний: нині Росія вже "не в такому блискучому" становищі, щоб диктувати всім свої умови.
Сам план має ширше завдання – забезпечення досягнення миру на Донбасі. Про це Леонід Кравчук розповів в інтерв'ю виданню ТСН.
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Це глобальне завдання для нас. Та в цьому переліку завдань, які будуть вирішуватися дорогою до цієї великої мети, звичайно, є завдання провести зустріч у Берліні на найвищому рівні,
– розповів глава української делегації.
Він анонсував онлайн-зустріч політичних радників нормандської четвірки, на якій і вирішиться, чи відбудеться зустріч 4 лідерів ще до кінця 2020 року.
"Чи захоче Росія підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти. Тому що, будемо говорити відверто, не таке вже блискуче становище в Росії сьогодні, щоб диктувати багатьом, зокрема Україні, якісь умови, і не йти на будь-які поступки", – переконаний Леонід Кравчук.
Він підкреслив, що Україну активно починають згадувати на заході. Зокрема, Джозеф Байден, якого нещодавно обрали майбутнім президентом США, у розмові з європейськими лідерами двічі згадав Україну серед гарячих точок.
Думаю, це добрий знак. Європа, США й увесь цивілізований світ бачать, що зараз це не просто маленька точка на карті – це полум'я в центрі Європи, яке в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити,
– резюмував перший президент України.
5 кроків плану дій щодо війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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