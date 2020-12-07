Росія хоче називати жителів Аляски "громадянами Російської імперії"
У Росії запропонували називати жителів Аляски "громадянами Російської імперії". Така заява стала відповіддю на те, що у США вважають жителів російських Південних Курил підданими Японії.
Тему жителів Аляски російська сторона нібито готова обговорити з міністерством закордонних справ. Про це заявив уповноважений представник президента Росії Володимира Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, повідомляє російський "Інтерфакс".
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Я готовий переговорити з міністерством закордонних справ про те, щоб жителів Аляски сприймали як громадян Російської імперії,
– наголосив Трутнєв.
Що було раніше
- На сайті Бюро консульських справ Держдепартаменту США опублікували правилах розіграшу грін-карт на імміграцію до Штатів.
- У ній було зазначено, що росіяни з Південних Курил – це уродженці Японії.
- В інструкції мовилося про жителів островів Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп. Однак особи, які народилися на Південному Сахаліні, є уродженцями Росії.
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