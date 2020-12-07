У Росії запропонували називати жителів Аляски "громадянами Російської імперії". Така заява стала відповіддю на те, що у США вважають жителів російських Південних Курил підданими Японії.

Тему жителів Аляски російська сторона нібито готова обговорити з міністерством закордонних справ. Про це заявив уповноважений представник президента Росії Володимира Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, повідомляє російський "Інтерфакс".

Зауважте США визнали народжених на Курилах росіян – японцями: реакція Кремля

Я готовий переговорити з міністерством закордонних справ про те, щоб жителів Аляски сприймали як громадян Російської імперії,

– наголосив Трутнєв.

Що було раніше

На сайті Бюро консульських справ Держдепартаменту США опублікували правилах розіграшу грін-карт на імміграцію до Штатів.

У ній було зазначено, що росіяни з Південних Курил – це уродженці Японії.

В інструкції мовилося про жителів островів Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп. Однак особи, які народилися на Південному Сахаліні, є уродженцями Росії.

Зверніть увагу! Аляска – найпівнічніший штат США. Російська імперія продала її Штатам ще у 1867 році. Аляска коштувала 7,3 мільйона доларів золотом.