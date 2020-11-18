Учасника організації "Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва з високою температурою, слабкістю та задушливим кашлем російські тюремники помістили у штрафний ізолятор. Матір політв'язня наполягає, що в нього вірус.

Теймуру Абдуллаєву не надали медичної допомоги, його стан погіршується. Про це повідомила у фейсбуці мати засудженого Абдуллаева Диляра.

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Що написала матір засудженого Теймура Абдуллаєва

За словами жінки, її син підхопив смертельно-небезпечний вірус. У нього висока температура, але тюремники не надали йому медичної допомоги. Натомість Теймура перевели у штрафний ізолятор. Жінка впевнена, що каральна російська система безжально вбиває її сина.

На інцидент відреагувала українська омбудсменка

Людмила Денісова заявила, що такі дії керівництва установи прирівнюються до катувань і нелюдського поводження. Також вона додала, що права кримського татарина Теймура Абдуллаєва систематично порушуються. Раніше його також безпідставно утримували у ШІЗО.

Українська омбудсменка звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою негайно забезпечити відновлення прав Теймура Абдуллаєва.

Закликаю припинити катування і нелюдське поводження, забезпечити надання відповідної медичної допомоги та належні умови утримання,

– написала Денісова у фейбуку.

Що відомо про засудження Теймура Абдуллаєва

Росія у 2016 році звинуватила Теймура Абдуллаєва та низку кримських татар в "екстремізмі та тероризмі". Усі вони були учасниками забороненої в Росії та окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Північно-Кавказький окружний військовий суд призначив Абдуллаєву 16 з половиною років ув’язнення.