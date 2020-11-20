У Росії люди випили каністру антисептику: є загиблі
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У російській республіці Сакха загинули 6 людей, які 18 листопада випили спиртовмісний антисептик для рук. Ще 3 людей наразі перебувають у лікарні. Вони у вкрай важкому стані.
У Росії люди п'ють антисептики
5-літрову каністру "Шкірного антисептика для обробки рук" мешканці Таттинського району купили в одному з місцевих магазинів. Про це повідомляє Інтерфакс.
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Що відомо про постраждалих:
- 3 людей померли одразу, як випили антисептик;
- інші 3 – померли у лікарні;
- ще 3 наразі перебувають у медичному закладі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть з необережності. Залишок антисептика з магазину вилучили на експертизу.
Зауважимо, це не вперше в Росії люди помирають через вживання замість алкоголю інших спиртовмісних речовин.
Отруєння росіян "бояришніком"
- У грудні 2016 року 123 мешканці російського Іркутська отруїлися настоянкою для ванни "бояришнік".
- Зокрема 78 з них померли.
- Все тому, що у речовині замість етилового спирту був смертельно небезпечний метиловий.
- Тоді у всій області ввели режим надзвичайного стану.
- Після інциденту в Росії посилили адміністративну відповідальність за порушення при виробництві та продажу алкогольної і спиртовмісної продукції.
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