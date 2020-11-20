У російській республіці Сакха загинули 6 людей, які 18 листопада випили спиртовмісний антисептик для рук. Ще 3 людей наразі перебувають у лікарні. Вони у вкрай важкому стані.

У Росії люди п'ють антисептики

5-літрову каністру "Шкірного антисептика для обробки рук" мешканці Таттинського району купили в одному з місцевих магазинів. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Що відомо про постраждалих:

3 людей померли одразу, як випили антисептик;

інші 3 – померли у лікарні;

ще 3 наразі перебувають у медичному закладі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть з необережності. Залишок антисептика з магазину вилучили на експертизу.

Зверніть увагу! За добу 19 листопада в Росії зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 24 318. Загалом COVID-19 у державі інфікувалися 2 039 926 людей. Росія перебуває на 4 місці серед країн світу за кількістю заражених.

Зауважимо, це не вперше в Росії люди помирають через вживання замість алкоголю інших спиртовмісних речовин.

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