Слідчий комітет Росії масово викликає літніх мешканців Волгоградської області, які могли бачити нацистські злочини, на допит. Вони отримують повістки, щоб дати свідчення у справі про події під час Сталінградської битви.

Їх розсилаюють по всій Росії. Про отримані повістки розповіли самі місцеві мешканці, мовиться на російському порталі "Новая газета".

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Повістки для пенсіонерів

На документ із призовом на допит випадково натрапив внук 94-річного дідуся Василя. Він цим обурений, оскільки вважає, що слідчі дії – зайві. А цю роботу варто було б довірити історикам та архівістам.

Невже, щоб розпитати літню людину, в'язня таборів, про Сталінград, потрібно викликати його на допит до слідчого. Можна було б запросити мого дідуся на розмову, але не на слідчі дії,

– вважає внук Денис Чистяков.

За його словами, родичі не стали казати пенсіонеру про виклик на допит, оскільки переймаються за його здоров'я.



Повістка, яка прийшла на ім'я пенсіонера / Фото "Нового времени"

Що відомо про повістку

У ній мовиться про те, що завели кримінальну справу за фактом "вбивства німецько-фашистськими загарбниками і їх посібниками не менше ніж 1 700 радянських мирних громадян". Період окупації відбувався з 17 липня 1942 року по 2 лютого 1943 року. Похилого чоловіка слідчі попросили з'явиться на допит як свідка 1 грудня.

Слідчі повідомили, що такі "запрошення" розсилають по всій Росії. Тільки в Центральному районі Волгограда їх отримали 80 осіб. Багато родичів літніх людей дзвонять і кажуть, що їхні ніхто не збирається йти ні на які допити.