Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що з Росією треба спілкуватися з позиції сили. В Росії образилися і звинуватили німкеню у тому, що вона поводиться як "учениця початкової школи".

Крамп-Карренбауер виступала у німецькому парламенті у середу, 25 листопада. Очільниця міноборони тоді заявила, що з Росією слід взаємодіяти з позиції сили – адже це є "добра традиція німецької зовнішньої політики".

​Міноборони Росії дві доби подумало і таки вирішило відреагувати агресивно, як пишуть у dpa та Zeit.

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Офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що Крамп-Карренбауер поводиться як "учениця початкової школи, яка компенсує незнання предмету гучністю сказаного абсурду".

Ба більше, Конашенков, натякаючи на Другу світову війну, сказав: спроби Німеччини діяти у бік Росії з позиції сили "призвели до трагічних наслідків для всього світу, самої Німеччини й німецького народу".

Простіше кажучи, російське міноборони вважає німецьке міноборони школярським та некомпетентним у безпекових питаннях.

у безпекових питаннях. А Крамп-Карренбауер, мовляв, нездатна запропонувати щось вагоме для реального зміцнення безпеки в Європі.

Аннегрет Крамп-Карренбауер, до слова, під час свого виступі у парламенті відзначала, що російська загроза стала виразнішою. Росія "вклала значні інвестиції в модернізацію своїх збройних сил" і "має нові види озброєнь".

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