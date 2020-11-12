В Кремлі є 2 групи: одна хоче війни, а інша мріє позбутися Донбасу, – Арестович
Під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій форматі відеоконференції обговорили "План дій по Донбасу", звільнення утримуваних та КПВВ. В результаті сторонам вдалось досягти певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду – виїзду.
Радник делегації з інформаційної політики у ТКГ Олексій Арестович сказав, що у російської сторони дивна реакція на "План дій по Донбасу". Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
До теми "План дій по Донбасу" взяли у ТКГ за основу: що далі
Воюють різні групи Кремля
За його словами, є враження, що у Росії воюють між собою різні башти Кремля. Адже під час різних засідань представники Кремля говорять різну інформацію.
Є враження, що в Кремлі є 2 групи: одна хоче війни, а інша мріє позбутися Донбасу,
– зазначив Арестович.
Росія поки не відкриває КПВВ
Також експерт додав, що на засіданні сторони просунулися щодо питання відкриття КППВ на Донбасі. Але річ у тому, що Росія поки не відкриває пункти в'їзду – виїзду, посилаючись на технічні проблеми.
Відкриття КПВВ на Донбасі: що відомо
- Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову бойовиків відкрити пункти зі своєї сторони.
- Російська сторона ствердила, що цей крок Україна з ними не узгодила.
- Попри таку позицію окупантів, контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на підконтрольній уряду території працюють щодня з 08:00 до 16:00.
Поділитися новиною