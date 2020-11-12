Під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій форматі відеоконференції обговорили "План дій по Донбасу", звільнення утримуваних та КПВВ. В результаті сторонам вдалось досягти певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду – виїзду.

Радник делегації з інформаційної політики у ТКГ Олексій Арестович сказав, що у російської сторони дивна реакція на "План дій по Донбасу". Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Воюють різні групи Кремля

За його словами, є враження, що у Росії воюють між собою різні башти Кремля. Адже під час різних засідань представники Кремля говорять різну інформацію.

Є враження, що в Кремлі є 2 групи: одна хоче війни, а інша мріє позбутися Донбасу,

– зазначив Арестович.

Нагадаємо. Українська сторона підготувала для ТКГ "План дій по Донбасу" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року. Це потрібно для того, щоб створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Росія поки не відкриває КПВВ

Також експерт додав, що на засіданні сторони просунулися щодо питання відкриття КППВ на Донбасі. Але річ у тому, що Росія поки не відкриває пункти в'їзду – виїзду, посилаючись на технічні проблеми.

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