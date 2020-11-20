У Росії пасажира маршрутки вбили через прохання одягнути маску
У Санкт-Петербурзі 17 листопада чоловіка вбили за те, що він попросив пасажирів маршрутки одягнути маски. Підозрюваного вже затримали.
Деталі трагедії
Увечері чоловік повертався додому. У маршрутці він попросив 2 пасажирів (чоловіка та жінку) одягнути захисну маску. Про це повідомляє ТАСС.
Зауважте Кожні 17 секунд від коронавірусу помирає 1 людина в Європі: дані ВООЗ
Однак зауваження обурило пасажирів. Між ними та загиблим спалахнув конфлікт, який продовжився і на вулиці. Зрештою, чоловіка, який попросив одягнути маски, вбили ножем у спину.
Поліція міста заявила, що підозрюваного раніше судили за незаконний збут наркотиків та умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.
Затримано уродженця Оренбурзької області – 40-річного чоловіка. За версією поліції, затриманий безпосередньо завдав ножове поранення загиблому,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про загиблого
- Чоловікові було 53 роки.
- Він працював заступником директора наукового центру.
- Мешкав у Ленінградській області.
Поділитися новиною