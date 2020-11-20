У Санкт-Петербурзі 17 листопада чоловіка вбили за те, що він попросив пасажирів маршрутки одягнути маски. Підозрюваного вже затримали.

Деталі трагедії

Увечері чоловік повертався додому. У маршрутці він попросив 2 пасажирів (чоловіка та жінку) одягнути захисну маску. Про це повідомляє ТАСС.

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Однак зауваження обурило пасажирів. Між ними та загиблим спалахнув конфлікт, який продовжився і на вулиці. Зрештою, чоловіка, який попросив одягнути маски, вбили ножем у спину.

Поліція міста заявила, що підозрюваного раніше судили за незаконний збут наркотиків та умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

Затримано уродженця Оренбурзької області – 40-річного чоловіка. За версією поліції, затриманий безпосередньо завдав ножове поранення загиблому,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про загиблого

Чоловікові було 53 роки.

Він працював заступником директора наукового центру.

Мешкав у Ленінградській області.

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