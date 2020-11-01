Вночі проти 1 листопада в російській колонії у Тверській області жорстоко побили українського політв'язня Олександра Шумкова. Зробив це працівник колонії. Рідні українця переконані: у такий спосіб російські кати хочуть спровокувати хлопця.

За яких обставин працівник колонії побив Олександра, наразі невідомо. Про це розповіла тітка бранця Людмила Шумкова у своєму фейсбуці.

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Усі дії правоохоронців і спецслужб Росії, на мою думку, направлені на провокації з метою відкриття ще однієї кримінальної справи проти Сашка,

– заявила тітка політв'язня.

За її словами, росіяни вже неодноразово погрожували Олександру Шумкову тим, що він "може більше не виїхати живим" з Росії назад в Україну.

Також жінка розповіла, що російські кати намагалися тиснути й на самих росіян – тих небагатьох, які підтримували українця листами.

"Враховуючи, що весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня, і те, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації, найімовірніше, будуть посилюватися", – заявила Людмила Шумкова.

Вона звернулася до Офісу президента, МЗС й омбудсмена Людмили Денісової, аби вони простежили, щоб Олександр міг повернутися додому, а не отримав ще один термін.

Коротко про Олександра Шумкова: