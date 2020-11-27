Кілька російських ЗМІ поширили фейкову інформацію про Олексія Навального та його дружину. У своїх матеріалах журналісти посилалися на вигадане німецьке видання.

Виявив фальшиву інформацію незалежний російськомовний телеканал OstWest, який працює в Німеччині. Що поширювали ЗМІ Росії в публікаціях стверджували, що Юлія Навальна планує висуватися в депутати Держдуми Росії за вказівкою "закордонних кураторів".

зазначали, що історію з отруєнням Олексія Навального "Новачком" повністю вигадала команда опозиціонера. А канцлерка Німеччини Ангела Меркель начебто стала жертвою широкомасштабної інформаційної кампанії з просування російського політика. Що відомо про сайт, який першим опублікував статтю Спершу публікацію розмістили на сайті Abendlich Hamburg. Її автором був хтось на ім'я Маттіас Фрітц.

Однак телеканал OstWest виявив, що такий сайт не має свідоцтва про реєстрацію ЗМІ, контактів та підписників у фейсбуці.

Сам сайт Abendlich Hamburg з'явився в березні 2018 року. Від перших днів існування він копіював матеріали німецької редакції Russia Today.

У 2019 році сайт неіснуючого німецького видання використовував російський домен-сервіс "РЕГ.РУ". Як це коментує Навальний Створили сайт неіснуючого німецького ЗМІ, там розміщують фігню, яку вигадують, а потім передруковують в Росії з заголовком "Як повідомило німецьке видання",

– заявив опозиціонер. Навальний назвав інформацію, передруковану російськими виданнями, повністю "вигаданою". Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо, що сліди "Новачка", яким отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, виявили не тільки на пляшці з водою. Німецькі експерти знайшли отруту ще на кількох предметах. Більше про отруєння опозиціонера читайте за посиланням.