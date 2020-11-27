У Росії поширили фейк про Навального: посилалися на вигадане видання
Кілька російських ЗМІ поширили фейкову інформацію про Олексія Навального та його дружину. У своїх матеріалах журналісти посилалися на вигадане німецьке видання.
Виявив фальшиву інформацію незалежний російськомовний телеканал OstWest, який працює в Німеччині.
Що поширювали ЗМІ Росії в публікаціях
- стверджували, що Юлія Навальна планує висуватися в депутати Держдуми Росії за вказівкою "закордонних кураторів".
- зазначали, що історію з отруєнням Олексія Навального "Новачком" повністю вигадала команда опозиціонера. А канцлерка Німеччини Ангела Меркель начебто стала жертвою широкомасштабної інформаційної кампанії з просування російського політика.
Що відомо про сайт, який першим опублікував статтю
- Спершу публікацію розмістили на сайті Abendlich Hamburg. Її автором був хтось на ім'я Маттіас Фрітц.
- Однак телеканал OstWest виявив, що такий сайт не має свідоцтва про реєстрацію ЗМІ, контактів та підписників у фейсбуці.
- Сам сайт Abendlich Hamburg з'явився в березні 2018 року. Від перших днів існування він копіював матеріали німецької редакції Russia Today.
- У 2019 році сайт неіснуючого німецького видання використовував російський домен-сервіс "РЕГ.РУ".
Як це коментує Навальний
Створили сайт неіснуючого німецького ЗМІ, там розміщують фігню, яку вигадують, а потім передруковують в Росії з заголовком "Як повідомило німецьке видання",
– заявив опозиціонер.
Навальний назвав інформацію, передруковану російськими виданнями, повністю "вигаданою".
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