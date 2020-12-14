Переплутала двері: у Росії п’яний чоловік зламав ніс дитячій лікарці – фото
У Єкатеринбурзі лікарка дитячої поліклініки приїхала на виклик до дитини, але переплутала двері та постукала до сусідів. Через це нетверезий господар помешкання зламав жінці ніс. Його забрала поліція, а лікарці довелося звернутися за медичною допомогою.
Такий злочин чоловік вчинив не вперше, раніше його вже притягали до відповідальності за побиття людини. Інформація про це з'явилася у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про інцидент
- Подія сталася у російському Єкатеринбурзі вранці 12 грудня за адресою провулок Трамвайний, 3.
- Лікарка-педіатр приїхала на виклик до хворої дитини й випадково постукала у сусідні двері.
- З оселі вийшов нетверезий 46-річний чоловік, якому не сподобалося, що його потурбували.
- Він накинувся на жінку з кулаками, побив її та зламав ніс.
- Сусіди викликали поліцію, яка забрала буйного чоловіка до відділку №3.
- Лікарку госпіталізували у нейрохірургічне відділення.
У Росії нетверезий чоловік зламав ніс лікарці / Фото E1.RU
Що повідомили у поліції
За фактом нападу на жінку-лікаря дитячої поліклініки поліцейські порушили кримінальну справу за статтю про заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості. Згідно з кримінальним кодексом Росії чоловіку загрожує 3 роки позбавлення волі.
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