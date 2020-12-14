У Єкатеринбурзі лікарка дитячої поліклініки приїхала на виклик до дитини, але переплутала двері та постукала до сусідів. Через це нетверезий господар помешкання зламав жінці ніс. Його забрала поліція, а лікарці довелося звернутися за медичною допомогою.

Такий злочин чоловік вчинив не вперше, раніше його вже притягали до відповідальності за побиття людини. Інформація про це з'явилася у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про інцидент

Подія сталася у російському Єкатеринбурзі вранці 12 грудня за адресою провулок Трамвайний, 3.

Лікарка-педіатр приїхала на виклик до хворої дитини й випадково постукала у сусідні двері.

З оселі вийшов нетверезий 46-річний чоловік, якому не сподобалося, що його потурбували.

Він накинувся на жінку з кулаками, побив її та зламав ніс.

Сусіди викликали поліцію, яка забрала буйного чоловіка до відділку №3.

Лікарку госпіталізували у нейрохірургічне відділення.



У Росії нетверезий чоловік зламав ніс лікарці / Фото E1.RU

Що повідомили у поліції

За фактом нападу на жінку-лікаря дитячої поліклініки поліцейські порушили кримінальну справу за статтю про заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості. Згідно з кримінальним кодексом Росії чоловіку загрожує 3 роки позбавлення волі.

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