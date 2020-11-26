Наразі немає можливості прогнозувати відновлення діалогу щодо мирного врегулювання на Донбасі між Росією та США. Керівництво Сполучених Штатів – непередбачуване.

Останнім часом у Кремлі не прогнозують те, що стосується двосторонніх відносин з США. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє агентство "РИА Новости".

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Ми не знаємо – з ким, який механізм, як ми можемо говорити про те, хто буде представляти Російську Федерацію,

– зазначив Пєсков.

Представник Кремля не уточнив, як довго може тривати період відповідної непередбачуваності. Водночас прессекретар Володимира Путіна додав, що в цілому питання щодо діалогу та врегулювання на Донбасі веде заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Зверніть увагу! Росія досі залишається чи не єдиною державою у світі, що не привітала Джозефа Байдена у перемозі на виборах в США. Володимир Путін переконаний, що поки зарано будь-кого вітати.

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