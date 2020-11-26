У Росії розповіли про можливість відновлення діалогу з США щодо Донбасу
Наразі немає можливості прогнозувати відновлення діалогу щодо мирного врегулювання на Донбасі між Росією та США. Керівництво Сполучених Штатів – непередбачуване.
Останнім часом у Кремлі не прогнозують те, що стосується двосторонніх відносин з США. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє агентство "РИА Новости".
Читайте також Трамп помилував свого ексрадника Флінна, якого засудили за зв'язки з Росією
Ми не знаємо – з ким, який механізм, як ми можемо говорити про те, хто буде представляти Російську Федерацію,
– зазначив Пєсков.
Представник Кремля не уточнив, як довго може тривати період відповідної непередбачуваності. Водночас прессекретар Володимира Путіна додав, що в цілому питання щодо діалогу та врегулювання на Донбасі веде заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Позиція США щодо Донбасу: останні новини
- Новообраний президент США Джо Байден 10 листопада повідомив, що готовий долучатися до врегулювання військового конфлікту на Донбасі.
- 12 листопада в Офісі Президента України заявили, що стратегічне партнерство з США існує, країна готова й надалі брати участь у забезпеченні національної безпеки України.
- Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Україна повинна бути вільною від втручання і агресії з боку Росії. Мовиться про припинення російської окупації Криму та виведення військ РФ зі сходу України.
Поділитися новиною