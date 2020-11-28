У Росії хочуть створити свій ютуб. Його використовуватимуть для кремлівської пропаганди – аби не було жодного фільтрування, заборон і правил. Річ у тім, що у ютубу, який існує, діє цензура щодо пропаганди Кремля.

Роскомнадзор звернувся до провідних інтернет-компаній країни. Їх попросили розробити вітчизняні відеохостинги, як діятимуть для російських ЗМІ, повідомляє УНІАН.

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Для чого російський ютуб

Річ у тім, що ютуб неодноразово блокував російські канали, які публікували пропагандистські відео. Ідеєю створення російського ютубу росіяни хочуть цього уникнути – жодних обмежень та заборон не буде.

Коли з'явилась ідея

Про таку ідею у Росії заявили після того, як ютуб ввів повну заборону на створення каналів російським ЗМІ Anna News. Там регулярно публікували пропаганду.

Роскомнадзор просив представників Google відновити доступ до каналів агентства.

Блокування російських ютуб-каналів: що відомо