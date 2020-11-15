У Росії суд взяв під варту мера Томська Івана Кляйна на 2 місяці. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень у справі ВАТ "Томське пиво".

Таке рішення 14 листопада схвалив Кіровський районний суд міста Томська, яке й очолює член путінської партії "Єдина Росія". Про це повідомляє Интерфакс. Цікаво Настав час захотіти: Кравчук заявив про "не таке блискуче" становище Росії по Донбасу Іван Кляйн перебуватиме під арештом щонайменше до 13 січня 2021 року. Як повідомили в Слідчому комітеті Росії, сам мер своєю провини не визнає. Коротко про справу Кляйна: Його звинувачують у перевищенні службових повноважень. Мовляв, він вдався до махінацій зі статусом землі компанії "Томське пиво", яку сам мер і контролює.

Іван Кляйн очолює 500-тисячне місто Томськ з 2013 року. До цього він був депутатом думи Томської області й гендиректором пивної компанії.

Після приходу до влади він буцімто перестав керувати компанією. Хоча насправді новим гендиректором стала максимально наближена до нього людина – дружина Галина Кляйн.

Сам Іван Кляйн є членом партії "Єдина Росія" з її незмінним лідером Володимиром Путіним. Він має безліч державних й обласних нагород, зокрема орден "Лідер російської економіки" й звання "Найкращого менеджера Росії".